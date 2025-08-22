Названа средняя пенсия госслужащих в России

Федеральные госслужащие получают среднюю пенсию в размере 36,2 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Социального фонда.

Указанные данные актуальны на 1 июля 2025 года. Отмечается, что пенсию получают более 95 тысяч федеральных государственных служащих.

При этом пенсия работающих госслужащих больше - 37 тысяч рублей. Неработающие получают, в среднем, 36,2 тысячи рублей.