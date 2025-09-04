Названа самая прибыльная работа в Карелии

В Карелиястате раскрыли отрасли с самыми большими средними зарплатами в республике. Указанные на сайте ведомства данные актуальны для июня 2025 года.

Так, самая большая средняя зарплата в сфере добычи полезных ископаемых - 138 980 рублей. Также большие доходы у работников, производящих химические вещества и продукты (130 731 рубль), в образовании (118 195 рублей) и в производстве транспортных средств и оборудования (111 343 рубля).

Самая маленькая средняя зарплата у почтовых работников и курьеров (52 859 рублей).

Напомним, средняя зарплата в целом по Карелии в июне составила 91 287 рублей.