Назван обладатель «Золотого мяча»

В Париже прошла 69-я церемония вручения премии «Золотой мяч». Были названы имена лучших футболистов мира по итогам минувшего сезона.

Так, среди мужчин «Золотой мяч» впервые в карьере получил игрок сборной Франции и ПСЖ Усман Дембеле. Он признан лучшим по итогам голосования журналистов из разных стран мира.

Среди женщин «Золотой мяч» завоевала футболистка сборной Испании и «Барселоны» Айтана Бонмати. Для нее эта награда стала уже третьей подряд.

Ранее сообщалось о том, что сборная России поднялась в рейтинге ФИФА на две позиции.