Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу улучшила свою позицию в обновленном рейтинге ФИФА. Список лучших команд мира опубликован на сайте организации.

Наша национальная команда в сентябре провела два товарищеских матча. На своем поле подопечные Валерия Карпина сыграли вничью 0:0 с Иорданией, а на выезде обыграли Катар 4:1. Это позволило россиянам подняться с 35-го на 33-е место.

Действующие чемпионы мира аргентинцы опустились с первого места рейтинга на третье. Возглавила список сборная Испании, вторыми идут французы.

Напомним, с февраля 2022 года российская сборная отстранена от всех официальных соревнований и проводит только товарищеские матчи.

Напомним, в команду на сентябрьские игры вызывался воспитанник карельского футбола Юрий Горшков.