На Сегежском ЦБК рассказали о планах снизить вредные выбросы

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат представил общественности свою экологическую программу. О планах модернизации производства горожанам рассказал президент холдинга Segezha Group Михаил Шамолин. Известный топ-менеджер (Шамолин возглавлял МТС и АФК «Система») два часа объяснял, что комбинат и сейчас не опасен для местных жителей, а в ближайшие годы обрастет дополнительной инфраструктурой, которая позволит многократно сократить вредные выбросы.

Причины, по которым презентацию решили провести именно сейчас, ясны. В ноябре Сегежа прославилась на всю страну из-за скандала с желтым снегом и мертвыми птицами. А в начале 2020 года в городе собрали средства на проведение независимой экологической экспертизы. В середине февраля экспертиза была проведена. Результаты ее еще не известны, но шум вокруг экологической ситуации в Сегеже требовал ответа.

Сегежский комбинат был построен в 1939 году. Именно благодаря ему поселок, относившийся к Медвежьегорскому району, быстро стал одним из крупнейших городов Карелии. В 2014 году предприятие было приобретено АФК «Система», и уже через год стало флагманом крупнейшего лесопромышленного холдинга Segezha Group. Для Сегежи название весьма лестное, если учесть, что в холдинг включено множество предприятий по всей России и за ее пределами.

Руководитель холдинга Михаил Шамолин сообщил, что шесть лет назад финансовое положение комбината было далеко от идеального. Так, в 2014 году ЦБК заработал примерно 1,7 миллиарда рублей – этого, по словам топ-менеджера, было недостаточно для разговоров о каком-либо развитии. Но расклад изменился после того, как владелец вложил деньги в модернизацию предприятия. Так, в 2017 году в Сегеже запустили абсолютно новую бумагоделательную машину; подобных проектов в России не было четверть века. В целом в ЦБК инвестировали 23,5 миллиарда рублей, направленных на увеличение его производительности.

Однако жители Сегежи сегодня считают, что инвестировать надо не только в рост производства, но и в экологию. Сообщество «Хочу дышать. Сегежа» имеет более тысячи участников – не так и мало для сетевой группы, созданной два месяца назад в городе с населением 26 тысяч человек. Независимая экспертиза стоила 200 тысяч, и деньги эти удалось собрать только благодаря пожертвованиям. Впрочем, руководство Segezha Group относится к данной экспертизе спокойно, полагая, что она – абсолютно лишняя: экологическая ситуация в городе далека от катастрофической.

Что выбрасывает комбинат?

На Сегежском ЦБК изготавливается бумага, картон, таловое масло, канифоль, сульфатное мыло, жирные кислоты. Это химическое производство, неизбежно оказывающее воздействие на экологию. В 2014 году комбинат входил в число крупнейших загрязнителей окружающей среды Карелии – наряду с другими крупными предприятиями.

Михаил Шамолин подробно рассказал, какие именно вредные вещества образуются на предприятии в процессе его работы. Так, опилки и кора, оставшиеся от первичной переработки леса, поступают в многотопливный котел, где сжигаются. Также на ЦБК в ТЭЦ сжигается мазут; в результате вырабатываются углекислый газ и сажа.

– Какой-либо опасности для здоровья они не представляют, но мы стратегически нацелены на то, чтобы избавиться от мазута в производственном цикле, – рассказал Шамолин. Поставленный недавно многотопливный котел для утилизации древесных отходов стоимостью 4 миллиарда рублей – это тоже часть экологической программы комбината.

Далее идет варка целлюлозы. Варочный цех выбрасывает углекислый газ и метилмеркаптан. Это ядовитый газ, который и дает знаменитый неприятный запах, сопровождающий целлюлозное производство.

– В сумме метилмеркаптана выбрасывается порядка полтура тонн в год при предельно допустимой концентрации в три тонны, – пояснил руководитель холдинга.

Также ЦБК выбрасывает сульфиды натрия, которые вырабатываются в содорегенерационных котлах. Его должны улавливать электрофильтры. Именно такой фильтр стоимостью 500 миллионов рублей в прошлом году поставили на содорегенерационном котле № 4. Он улавливает сульфид натрия с эффективностью более 99 процентов. Капитальный ремонт двух СРК – № 2 и № 4 – с установкой электрофильтра обошелся в сумму около 2 миллиардов рублей.

Однако на котлах № 2 и № 3 электрофильтры находятся в плохом состоянии, и владельцы комбината планируют их замену. Новые электрофильтры на содорегенерационные котлы уже спроектированы. Один из них закупят до конца 2020 года, установят в 1 квартале 2021 года, второй закупят и установят в 2021 году.

Кроме того, в воздух попадает известковая пыль, которая, по словам Михаила Шамолина, не представляет опасности для здоровья. Наконец, выбрасываются окислы железа (одним из видов которого является обычная ржавчина). Это связано с тем, что трубы на комбинате сделаны из железа, продукты окисления попадают в пароконденсатную систему, и при сбросах пара они оказываются в атмосфере.

Есть и другие вещества, попадающее в окружающую среду из-за работы ЦБК. В частности, диоксид серы. В высоких концентрациях он токсичен, однако диоксид серы повсеместно используют, например, в качестве консерванта при изготовлении вина. По словам Шамолина, содержание диоксида серы в Сегеже в четыре раза ниже, чем внутри Садового кольца в Москве.

Что было в ноябре?

В целом, как утверждают на комбинате, в окружающую среду попадают вещества, которые не представляют прямой угрозы жизни граждан. Более того, главный эколог ЦБК Антон Фадеев утверждает, что из этих выбросов до жилых домов долетают сущие крохи – «молекулы», как выразился специалист. Он сравнил концентрацию вредных веществ в Сегеже с ситуацией в мегаполисах, которые задыхаются от выхлопов – разумеется, в пользу Сегежи.

– Часто пишут: ЦБК делает всё что хочет, ЦБК выбрасывает… Но по каждому направлению – водоохрана, воздухоохрана, обращение с отходами – имеется разрешительная документация. И это огромные тома. Каждый источник отходов учитывается, каждая мелочь. И мы успешно доказываем государственным органам, что соблюдаем все нормативы, – сказал Антон Фадеев.

Журналист портала «Петрозаводск говорит» спросил: если всё так хорошо, что же тогда видели и чувствовали жители города в середине ноября? И в соцсетях, и на улицах люди рассказывали о смоге, из-за которого было тяжело дышать, развивался кашель и ухудшалось самочувствие. Был ли выброс?

Ответ дал Михаил Шамолин. Топ-менеджер объяснил, что работа комбината идет в ровном цикле и в принципе не предполагает каких-либо кратковременных усиленных «выбросов».

– Технология ЦБК построена таким образом, что там нет узлов и агрегатов, которые могли бы давать так называемые выбросы, – пояснил топ-менеджер. – Однако есть пароконденсатная система, и иногда создается ситуация, когда давление пара превышает нормативное. В этом случае излишек пара выпускается в атмосферу. В воде повышенное содержание железа, потому что трубы железные. И пар, оседая на снег, образует ржавчину. Это и приводит к тому, что снег может быть желтым на территории комбината. Это не выброс, этот штатная работа комбината, это не влияет на экологию города, это просто пар со ржавчиной.

Кроме того, погодные условия могут провоцировать повышенную концентрацию некоторых веществ. Например, если ветер дует в сторону города, да еще и опускается туман, выбросы от комбината кратковременно «прибивает к земле».

– События ноября мы разбирали подробно. Приезжали всевозможные комиссии различных ведомств. Выводы однозначные. Желтый снег – это оксид железа, погибшие же птицы никакого отношения к ЦБК не имеют, – подытожил Шамолин.

Отметим, при подготовке репортажа «Город мертвых голубей» журналист «ПТЗ говорит» узнал от двух разных источников, что птицы начали массово умирать за несколько дней до появления желтого снега. Зоозащитник Елена Семенова предположила, что голубей могли отравить.

Нарушаются ли нормативы?

Несмотря на все вышесказанное, надзорные органы периодически ловят ЦБК на нарушениях. Так, в декабре 2019 года Росприроднадзор выявил превышение допустимого уровня некоторых вредных веществ. За это предприятие оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Главный эколог ЦБК признает нарушение, но утверждает, что на горожанах оно не сказывается.

– Да, мы превышаем [допустимый уровень вредных выбросов] на трубе. Однако тот вал [дыма], который на трубе, – это не вал в городе. Оно рассеивается. Параллельно проводились замеры в городе. И условия рассеивания таковы, что на уровне роста человека в Сегеже превышения нет. В отличие от мегаполисов.

– На любом производстве случаются нарушения технологии. К сожалению, имеет место человеческий фактор. Мы по каждому случаю разбираемся, выявляем и наказываем виновных. Общая наша политика такова, что таких ситуаций быть не должно. У нас нулевая терпимость к подобного рода вещам, – прокомментировал руководитель Segezha Group.

Как будут снижать выбросы?

Президент Segezha Group утверждает, что целлюлозно-бумажное производство может быть абсолютно безвредным, но для этого нужно вложиться в новое оборудование, что потребует и денег, и времени.

– Мы ездили в Финляндию и ряд других стран. Смотрели, как построены целлюлозные производства там. Конечно, разница между современными технологиями и тем, что присутствует в Сегеже, – огромная, – констатирует Михаил Шамолин. – Комбинат старый, мы вынуждены мириться с тем наследием, которое нам досталось. Решение проблемы требует серьезной реконструкции комбината.

В ближайшие три года холдинг планирует вложить 11 миллиардов рублей в модернизацию производства и в экологическую программу. Так, в планах руководства – сократить выбросы из содорегенерационных котлов. Для этого там нужно заменить фильтры, что потребует капитального ремонта. Котлы были построены компанией Valmet десятки лет назад; она же разрабатывает проектную документацию на замену фильтров. Проектные работы и закупка оборудования должны завершиться до конца 2021 года.

На время работ ремонтируемые котлы придется останавливать. Это, разумеется, снизит объемы производства на ЦБК и приведет к падению выручки.

Выбросы метилмеркаптана, который доставляет больше всего неудобств из-за своего запаха, также планируют уменьшить. Это потребует строительства вокруг варочного цеха целой системы очистных агрегатов. Проектирование их намерены завершить к 2021 году, окончательно решить проблему – к 2023 году.

Еще один большой пласт работы, которую ведет комбинат, – оформление санитарно-защитной зоны. Ее в Сегеже никогда не было. Это масштабная и дорогостоящая работа, которая позволит уточнить зону ответственности ЦБК и впоследствии более четко контролировать воздействие на городскую экологию.