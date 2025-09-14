14 сентября 2025, 11:58
На русском говоря 255 миллионов человек в 66 странах
Русский язык вошел в пятерку самых популярных в мире, рассказал декан филологического факультета Института Пушкина Владимир Карасик.
«По совокупным критериям русский язык находится на пятом месте в мире»,
— цитирует его РИА Новости.
Карасик добавив, что сейчас на русском говорят более 255 миллионов человек с присутствием в 66 странах мира.
Кстати, русский является официальным в международных организациях наряду с английским, французским и испанским. «При этом количество публикаций на русском языке демонстрирует тенденцию к росту», — указал декан.