На русском говоря 255 миллионов человек в 66 странах

Русский язык вошел в пятерку самых популярных в мире, рассказал декан филологического факультета Института Пушкина Владимир Карасик.

«По совокупным критериям русский язык находится на пятом месте в мире»,

— цитирует его РИА Новости.

Карасик добавив, что сейчас на русском говорят более 255 миллионов человек с присутствием в 66 странах мира.

Кстати, русский является официальным в международных организациях наряду с английским, французским и испанским. «При этом количество публикаций на русском языке демонстрирует тенденцию к росту», — указал декан.