На пути «Ласточки» из Петербурга в Карелии появилась новая станция

В воскресенье, 15 августа, первая «Ласточка» из Санкт-Петербурга прибыла на новую платформу «Карельская». Об этом сообщила в своей официальной группе ВКонтакте администрация Сортавалы.

В мэрии отметили, что глава города провел совещание с руководством ОАО «РЖД». На нем решили в ближайшее время назначать отправление «Ласточки» с этой платформы с остановками Сортавала-центр - ст.Сортавала и дальше по расписанию.

Также власти сообщили, что продолжат благоустраивать прилегающую к платформе территорию. Здесь уже установили систему видеонаблюдения, скоро поставят уличные светильники.

О графике движения «Ласточки», следующей по маршруту «Санкт-Петербург - Сортавала - платформа Карельская» сообщат дополнительно.

В Сортавале также собираются построить еще одну платформу – на улице Гагарина. // Фото: администрация Сортавалы/ВКонтакте