Жители Кеми сами вывезли со старого кладбища 100 кубометров мусора
В прошлую субботу группа единомышленников в Кеми своими силами навела порядок на городском кладбище. А в этот выходной, 14 августа, люди убрали уже старое кладбище. Информация об этом появилась в группе «Новости Кемской волости (и не только)/ВКонтакте.
Неравнодушные горожане частично очистили территорию старого кладбища от скопившегося там мусора. Вывезли больше 100 кубометров, говорится в публикации.
«Приятно осознавать, что это благое дело объединяет жителей, несмотря на политические взгляды, возраст и место работы», - написал автор.
К уборке мусора также присоединились жители Рабочеостровска, сотрудники отдела ЖКХ районной администрации и депутаты Совета Кемского городского поселения. Технику для уборки предоставили директора местных предприятий.
«Уважаемые жители Кеми! Давайте все вместе поддерживать чистоту и порядок в нашем городе», - призвали горожан активисты. // Фото: «Новости Кемской волости(и не только)/ВКонтакте