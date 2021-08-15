Жители Кеми сами вывезли со старого кладбища 100 кубометров мусора

В прошлую субботу группа единомышленников в Кеми своими силами навела порядок на городском кладбище. А в этот выходной, 14 августа, люди убрали уже старое кладбище. Информация об этом появилась в группе «Новости Кемской волости (и не только)/ВКонтакте.

Неравнодушные горожане частично очистили территорию старого кладбища от скопившегося там мусора. Вывезли больше 100 кубометров, говорится в публикации.

«Приятно осознавать, что это благое дело объединяет жителей, несмотря на политические взгляды, возраст и место работы», - написал автор.

К уборке мусора также присоединились жители Рабочеостровска, сотрудники отдела ЖКХ районной администрации и депутаты Совета Кемского городского поселения. Технику для уборки предоставили директора местных предприятий.