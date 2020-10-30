На предприятии в Карелии пригрозили увольнять безмасочников

Исполнительный директор горно-обогатительного комбината Михаил Кондраков на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом в Костомукше призвал сотрудников соблюдать санитарные меры.

На своей странице в соцсети он сообщил, что на «Карельском окатыше» регулярно проверяют административные здания, столовые, места общего пользования, сотрудникам выдают респираторы. В ближайшее время меры безопасности будут усилены.

«В правилах появится пункт, что нельзя находиться на территории предприятия без надлежаще надетых средств индивидуальной защиты»,

- написал Кондраков.

Нарушителей будут наказывать.

«Одновременно будет вестись усиленный контроль за выполнением этого положения, а к нарушителям применяться меры воздействия – выговоры, лишение премий и бонусов, вплоть до увольнения».

Кондраков сообщил, что по состоянию на 28 октября в инфекционном отделении межрайонной больницы были заняты все 26 мест, медикам пришлось оборудовать дополнительные койки. Под наблюдением врачей от коронавируса лечатся 35 человек. Колл-центр поликлиники принимает до 100 вызовов в день. Нормализации эпидобстановки также не способствует сезонный период простуд.

Напомним, в сентябре Костомукшский городской суд рассматривал дело об увольнении работника за отказ использовать средства индивидуальной защиты. Сотрудник был уволен за нарушение приказа «О мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции». Тогда суд встал на сторону уволенного человека. (фото fingazeta.ru)