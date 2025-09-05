На детской площадке в Петрозаводске играют крысы

Почти апокалиптическую картину запечатлела петрозаводчанка на одной из детских площадок города.

В траве среди детского оборудования бегали упитанные крысы.

«Крысы резвятся прямо на детской площадке! Кошмар!»

- написали в сообществе «Кукковка. РФ».

Судя по кадрам рядом с ограждением детской площадки свалены ветки деревьев. В них и прятались грызуны при виде «оператора», но одна посмелее продолжала сидеть в траве.

В комментариях написали, что это не крысы, а мутанты, а когда похолодает, то они будут прятаться в машинах.

Ранее мы писали, что петрозаводчане жалуются на крыс размером с кошку, из-за чего становится страшно гулять. Осенью в столице Карелии собираются провести обработку мусорных площадок от грызунов.