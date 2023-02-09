Мужчины выпивали, а после один сломал другому челюсть

На севере Карелии местный житель стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Дело возбудили после того, как 38-летний мужчина обратился к кемским врачам за медицинской помощью. У него оказалась сломана челюсть, рассказали в полиции. После этого полицейские установили подозреваемого.

По версии правоохранителей, во время застолья между двумя приятелями возник конфликт. 30-летний подозреваемый из Рабочеостровска несколько раз ударил оппонента по лицу.

Подозреваемый вину признал, мотив своих действий не пояснил. // фото freepik.com