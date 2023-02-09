09 февраля 2023, 13:17
Мужчины выпивали, а после один сломал другому челюсть
Полиция завела уголовное дело, подозреваемый не смог назвать мотив
На севере Карелии местный житель стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Дело возбудили после того, как 38-летний мужчина обратился к кемским врачам за медицинской помощью. У него оказалась сломана челюсть, рассказали в полиции. После этого полицейские установили подозреваемого.
По версии правоохранителей, во время застолья между двумя приятелями возник конфликт. 30-летний подозреваемый из Рабочеостровска несколько раз ударил оппонента по лицу.
Подозреваемый вину признал, мотив своих действий не пояснил. // фото freepik.com