Мужчина отдохнул в Индии и вернулся в Россию с холерой

В Московской области выявили завозной случай холеры, это подтвердили в Роспотребнадзоре.

40-летний турист отдыхал в Индии с 11 по 20 апреля. Он посещал несколько городов и выезжал в Непал. Путешествовал один, пил проточную фильтрованную воду из-под крана, а питался в кафе. Домой в Московскую область он прилетел 21 апреля и почувствовал себя плохо, обратился к врачам. Его госпитализировали в инфекционную больницу.

Врачи обнаружили у вернувшегося туриста возбудителя холеры. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное с положительной динамикой.

Всех, с кем контактировал мужчина, уже установили. В списке 321 человек из разных регионов страны, среди них родные, пассажиры и экипаж самолета, медики. Их взяли под наблюдение, признаков заболевания не выявлено. Ситуацию держит на контроле Роспотребнадзор. © «Петрозаводск говорит»