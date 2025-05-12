Мужчина хотел вылечиться, но чуть не умер

В Китае у мужчины обнаружили в легких доброкачественную опухоль, которую он хотел вылечить иглоукалыванием. Однако неквалифицированный специалист проткнул орган пациенту и скрылся, об этом сообщает "Lenta.ru".

Мужчина жаловался на боль под лопаткой, и врачи поставили ему фиброму — доброкачественную опухоль. Его жена нашла через знакомых доктора, который согласился помочь больному. На первом сеансе специалист ввел в спину мужчины несколько игл, и тот начал задыхаться. В больнице врачи установили, что ему проткнули легкое, но мужчина остался жив.

Специалист хотел взять вину на себя, но в последний момент исчез и заблокировал жену пациента. Местные органы здравоохранения готовят документы для ареста псевдоврача. © «Петрозаводск говорит»