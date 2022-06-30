30 июня 2022, 19:14
Московского туриста госпитализировали в Карелии после укуса змеи
Москвича эвакуировали с острова в Ладожском озере и ввели противоядие, сейчас он находится под наблюдением врачей
Московский турист приехал отдохнуть в Карелию и повстречал змею. Встреча не осталась не заметной.
29 июня мужчина отдыхал на островах Ладожского озера, когда его укусила змея. Турист сразу же вызвал «скорую». Пострадавшего эвакуировали с острова в Северном Приладожье и доставили в районную больницу в Лахденпохье. Пострадавшего осмотрели и ввели ему сыворотку против яда гадюки, сообщили в группе «Сортавальской ЦРБ» «ВКонтакте».
Москвича госпитализировали в хирургическое отделение Сортавальской ЦРБ, где он находится в стационаре под наблюдением врачей.
Ранее от укусов гадюки пострадали трое детей, самому младшему пострадавшему – всего 4 года. (фото unsplash.com, Benoit Terrier)