Сегодня вечером посетителей торгового центра в Кондопоге эвакуировали после анонимного сообщения. Об этом сообщили в паблике администрации Кондопожского района «ВКонтакте».

Неизвестный сообщил о заложенной бомбе. В торговый центр на Новокирпичной, 1, прибыли экстренные службы. Посетителей и сотрудников эвакуировали. Здание ТЦ обследуют кинологи, саперы и полиция. (фото unsplash.com, Max Fleischmann)