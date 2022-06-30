30 июня 2022, 18:19
Происшествия

Лодку с мертвым рыбаком доставили на берег

В Ладожском озере погиб человек - спасатели транспортировали лодку на сушу, а тело передали полиции

30 июня в районе деревни Кошкино Ленобласти очевидцы заметили в Ладожском озере лодку с мужчиной, который не двигался. Информация поступила в аварийно-спасательную службу.

Спасательный отряд Шлиссельбурга выехал к лодке. Находившийся в ней рыбак был мертв. Лодку доставили на берег, а тело погибшего передали полиции. (фото группа  «Аварийно-спасательная служба ЛО»)

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Метки: 
рыбак
Спасатели
Ладожское озеро