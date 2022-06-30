Лодку с мертвым рыбаком доставили на берег

30 июня в районе деревни Кошкино Ленобласти очевидцы заметили в Ладожском озере лодку с мужчиной, который не двигался. Информация поступила в аварийно-спасательную службу.

Спасательный отряд Шлиссельбурга выехал к лодке. Находившийся в ней рыбак был мертв. Лодку доставили на берег, а тело погибшего передали полиции. (фото группа «Аварийно-спасательная служба ЛО»)