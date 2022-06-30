Петрозаводчанин обезопасил свои накопления, отдав их мошенникам

Житель Петрозаводска лишился 725 тысяч рублей, из которых полмиллиона он взял в кредит.

Все началось с звонка. 40-летнему горожанину позвонил лжебанкир, рассказали в полиции. Он сообщил, что неизвестные пытаются оформить на него кредит. Мужчина поверил и срочно перевел накопления на «безопасный счет». После этого собеседник убедил петрозаводчанина взять в банке кредит на полмиллиона. Доверчивый мужчина не заподозрил ничего странного, оформил кредит и также перевел деньги на неизвестные счета.

Еще одной жертвой дистанционных жуликов стал костомукшанин. Он покупал в Интернете надувной батут, оформил заказ и перевел восемь тысяч рублей. Покупка ему не пришла. Мужчина заявил в полицию об обмане. Стражи порядка организовали проверку. (фото unsplash.com, Gilles Lambert)