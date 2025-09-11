Мошенничество с земельными участками раскрыли в Карелии

Аферу с земельными участками в Кондопожском районе раскрыли в прокуратуре. В мошенничестве и покушении на мошенничество обвинили местного жителя.

В декабре 2023 года житель Карелии в льготном порядке оформил право собственности на земельный участок в деревне Мережнаволок. В регистрирующий орган он предоставил сведения о возведении на арендованной земле объекта недвижимости. Но постройка, которую он возвел, не была капитальной. Таким образом порядок оформления права собственности на земельный участок был нарушен, пояснили в надзорном органе.

Прокуратура посчитала, что своими действиями мужчина причинил бюджету Кондопожского района ущерб в размере более 900 тысяч рублей. В 2024 году таким же образом мужчина планировал завладеть еще одним участком земли. Но тут вмешалась прокуратура и правоохранительные органы.

Теперь судьбу мужчины определит суд, уголовное дело ушло на рассмотрение. Ранее суд согласился с требованием прокуратуры о возврате земельного участка в собственность государства.