Молококомбинат «Славмо» выпустил новые десертные йогурты  

Не успели жители республики как следует распробовать новые питьевые йогурты петрозаводского молококомбината «Славмо», как на торговых прилавках появилась очередная вкусная новинка — десертные йогурты. Первыми «выпорхнули» йогурты «Северные ягоды» и «Апельсин со вкусом карамели».

Вторая волна полезных десертов в аккуратных стаканчиках открыла для любителей молочной продукции йогурты «Вишня» и «Банан-малина». Но самые изысканные новинки — впереди. Главный технолог АО «Славмо» Светлана Анципович обещает удивить жителей Карелии неожиданной вкусовой палитрой.

- Нам очень хотелось выпустить такую продукция, которая бы не повторяла уже известные вкусовые решения и рецептуры. Надеюсь, что наши десертные йогурты придутся по душе жителям республики всех возрастов, - сказала Анципович.

По ее словам, десертные йогурты проходили жесткий отбор внутри коллектива. Особенно много споров поначалу вызвал «Апельсин со вкусом карамели»:

"Многие сомневались, что нам удастся добиться тонкого вкусового сочетания апельсина и карамели. Когда мы представили десертный йогурт на дегустации, то неожиданно он вызвал очень позитивные отзывы. Особенно он пришелся по вкусу молодым женщинам и девушкам, которым понравилось, что десерт не очень сладкий. При его создании мы пытались передать радостную палитру апельсина, сгладив излишнюю яркость карамельными нотками. С моей точки зрения, десертный йогурт получился сбалансированным, спокойным, с ненавязчивыми плавными вкусовыми линиями".

Десертный йогурт «Северные ягоды», раскрывающийся бруснично-черничным «хороводом», напомнит о быстротечности карельского лета. Его успех среди жителей нашей республики, которым не нужно лишний раз напоминать о полезных свойствах северных ягод, гарантирован.

Светлана Анципович рассказала, что «Вишня» - это самый яркий среди представленных десертных йогуртов.

- Хотелось чего-то мощного, заряженного солнечной энергией юга. Так у нас родился вишневый десерт. Йогурт «Банан-малина» ориентирован скорее на детей, хотя, конечно, немало взрослых попало в бананово-малиновую «западню». Мы исходили из того, что детям очень нравится и малина, и бананы, и попытались объединить их в десертной гармонии, - заметила она.

Главный технолог комбината открыла секрет. В ближайшее время АО «Славмо» готовит к выпуску еще два оригинальных десертных йогурта: грецкий орех с кленовым сиропом и злаки с орехами.

- Йогурт с грецким орехом и кленовым сиропом мы уже представляли нашим коллегам на дегустации. Получилось очень вкусно. Я думаю, что когда этот десертный йогурт появится в продаже, он окажется в центре покупательского спроса. Во всяком случае ни у кого нет ничего подобного,

- довольно улыбнулась Светлана Анципович.



Старт производству йогуртов на АО «Славмо» был дан осенью прошлого года. Сначала в продаже появились питьевые натуральные йогурты. Помимо классического были выпущены питьевые йогурты с кусочками банана, клубники и персика. Пожалуй, самым необычным в новом ассортименте комбината стал питьевой йогурт с огурцом и укропом, который умелые хозяйки мгновенно приспособили для заправки овощных салатов и в качестве легкого соуса для мясных и рыбных блюд, пельменей, хинкали.

Питьевые йогурты от «Славмо» настолько быстро завоевали популярность у жителей республики, что на комбинате решили дополнить йогуртовое разнообразие десертной продукцией. Несмотря на то, что на торговых прилавках довольно широко представлены йогурты от других производителей, славмовская продукция расходится, как говорится, «на ура».

Карельские йогурты не только вкусные, но и полезные. Они не проходят дополнительной термической обработки после сквашивания. Именно по этой причине они относятся к разряду «живых», выгодно отличаясь от «химических коктейлей» с длительными сроками реализации. Наверное, это главный секрет успеха славмовской продукции. Главный, но не единственный.

Другим сильным аргументом в пользу продукции АО «Славмо» является ценовая политика комбината. Карельские натуральные йогурты почти в два раза дешевле продукции, которая завозится из других регионов. Фактически только на молочной продукции семья, где есть маленькие «пожиратели» йогуртов, может экономить в среднем полторы тысячи рублей в месяц.

- АО «Славмо» традиционно предлагает жителям Карелии только натуральную полезную продукцию по выгодным ценам. Натуральность, проверенное качество плюс доступная цена — эта сильные стороны петрозаводского молококомбината. Мы прекрасно понимаем, что прежде всего работаем для людей и ради людей, - сказала Светлана Анципович.

Полный ассортимент АО «Славмо» представлен в следующих торговых точках: магазин «Славмо» - ул. Антонова, 1; магазин «Мясопродукты» - ул. Березовая аллея, 23; магазин на ул. Судакова, 11; магазин на пр. Ленина,13; торговый павильон на ул. Ровио в районе дома № 8; павильон на Октябрьском проспекте в районе дома № 10; магазин «Ягуар» - Березовая аллея, 31; магазин на ул. Кемская, 25; магазин на ул. Ригачина, 37; киос на Первомайском проспекте 17/1 (3 этаж); киоск «Бифидоктор» - ул. Пирогова,3; киоск «ДРБ» - ул. Парковая, 58; киоск на улице Профсоюзов, 22; киоски «Купава» - ул. Антонова, 18, ул. Чапаева в районе дома № 43 А, ул. Достоевского, 2.