Молодежь из Карелии познакомила ровесников с культурой республики

С 31 августа по 4 сентября в Ленинградской области в семнадцатый раз проходит молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». В этом году в нем участвуют 375 человек, отобранных из более 6 тысяч заявок.

3 сентября на форуме прошел традиционный День регионов, в котором приняли участие полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и руководители регионов Северо-Запада. Они выступили в качестве экспертов, поделившись личными историями и ценностными ориентирами.

Делегации из разных регионов рассказывали о местах, откуда они приехали. Участники представили национальную кухню, костюмы и традиции. Гости и участники форума смогли попробовать необычные блюда и напитки на станции «Вкусы Северо-Запада»: чипсы из ягеля, взвар новгородских староверов, балтийские шпроты, гречу в шоколаде и многое другое. Кроме того, участники презентовали прототипы своих продуктов и получили обратную связь от экспертов. Делегаты из Карелии рассказали о культурных особенностях республики, представили свои проекты и молодежный бренд #МолодоСеверно.

Поддержать ребят приехали глава Карелии Артур Парфенчиков и начальник Управления по молодежной политике Алексей Бутенко. Для участников форума провели станционную игру. Некоторые из станций были посвящены событиям Великой Отечественной войны и СВО. Участники посетили обзорные экскурсии по экспозициям музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни», парка «Россия — моя история», выставкам «Уголь Донбасса», «Без срока давности» и «Защитники Отечества».

В этом году форум «Ладога» проходит под темой «Код гражданина: социальная архитектура». Участники совместно с экспертами создают среду, где традиционные духовно-нравственные ценности служат фундаментом для развития и реализации личных инициатив. В конце форума это будут готовые к внедрению инструменты для проявления заботы о Родине.

«Мы не должны забывать уроки мужества наших предков. Сегодня на форуме проходят мероприятия, которые показывают, как важно знать и любить Отечество, помнить и оберегать наши традиции, сохранять и передавать будущим поколениям историческую память. Нельзя допустить искажения фактов Великой Отечественной войны. Без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего»,

— подчеркнул Александр Гуцан.

Завершился тематический день высадкой деревьев на «Аллее Героев», в которой участвовали все почетные гости и делегации форума.