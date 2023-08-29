Многодетным семьям в Карелии помогут купить школьные принадлежности

Некоторые семьи в Карелии имеют право на получение выплаты для покупки школьных принадлежностей. Речь идет о малоимущих многодетных, сообщили в минсоцзащиты республики.

На каждого обучающегося в начальных классах ребенка им положено по тысяче рублей. Обратиться за деньгами можно в отделение Центра социальной работы по месту жительства.

С начала текущего года в Карелии эту ежегодную выплату получили уже 260 родителей для 347 детей. // фото: freepik.com