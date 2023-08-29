Опубликован график выплаты пособий и пенсий в сентябре

График перечисления пособий и пенсий жителям Карелии в сентябре опубликовало региональное отделение социального фонда.

В зависимости от банка выплаты начнут поступать в Петрозаводске 9, 12 и 22 сентября, в районах Карелии 12 и 22 сентября.

В соцфонде добавили, что через отделения почтовой связи выплаты начнут осуществляться с 2 сентября в соответствии с графиком доставки пенсий и режимом работы отделений почты. // фото «Петрозаводск говорит»