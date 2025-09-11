Медведев: финны выплатили не все репарации за разрушения в Карелии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал статью для ТАСС, в которой проанализировал нынешнюю политику Финляндии, провел параллели с историей Великой Отечественной войны и отдельно остановился на судьбе Карелии в период оккупации.

Только Ленинградом геноцид и военные преступления Финляндии против гражданского населения СССР не ограничивались. Основную кровавую жатву палачи Суоми собрали в Карелии. Огромный урон был нанесен народному хозяйству Карелии. Более 80 населенных пунктов были практически разрушены, примерно 400 был нанесен сильный ущерб. Да и в целом советскую Карелию грабили нещадно. В Суоми вывезли 4 млн кубометров древесины и продукции ее переработки, 1 млн библиотечных томов книг, угоняли домашний скот. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что действия финнов мало отличались от реализации каннибальских программ нацистской Германии в Восточной Европе,

— пишет Медведев.

Зампредседатель Совбеза отмечает, что финские власти по итогам Великой Отечественной не понесли заслуженного наказания в Нюрнберге только благодаря политической воле СССР. После войны Финляндия проводила взвешенную линию, основанную на принципах военного неприсоединения, тема преступлений финнов не поднималась. Однако на сегодняшний момент добрососедские отношения между двумя государствами закончились — власти Финляндии вступили в НАТО, а объем торговли сократился более чем в 10 раз.

Так зачем России покрывать темные страницы финского прошлого? Тем более что уголовная ответственность за геноцид и военные преступления не предполагает применение принципа сроков давности, а время совершения не влияет на их квалификацию в качестве преступлений против человечности. Заложенные в Договор 1947 года $300 млн репараций (по факту выплачено и того меньше — $226,5 млн) были нашим жестом доброй воли, не оцененным сегодняшними поколениями. Эти средства явно не покрывают всего ущерба, который нам нанесла Финляндия, — Верховный суд Карелии оценил его в 20 трлн рублей. Мы имеем на это все основания ipso jure [в силу самого права — прим. ред.],

— заключает Дмитрий Медведев.

Напомним, что в июле 2024 года в Верховном суде Карелии состоялся исторический процесс — рассмотрение иска прокурора республики о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных финскими оккупантами в Карелии в годы Великой Отечественной войны. Суду представили 14 томов доказательств убийств и истязаний оккупантами мирных жителей и военнопленных. 1 августа суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск прокурора.

Фото Сергея Юдина, ИА «Республика»