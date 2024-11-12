Медведь напал на туриста в российском регионе

На Курильских островах медведь напал на туриста и сопровождавшего его местного жителя. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, инцидент случился на острове Итуруп. Отмечается, что двое мужчин шли к Белым скалам - природной достопримечательности островов. Их путь пролегал по туристическому маршруту.

После нападения хищника оба пострадавших оказались в больнице с травмами. Медведя ищут сотрудники лесничества. Его планируют застрелить. // Фото: unsplash.com / Janko Ferlic