12 ноября 2024, 09:49
Медведь напал на туриста в российском регионе
На Курильских островах двое мужчин попали в больницу после атаки хищника
На Курильских островах медведь напал на туриста и сопровождавшего его местного жителя. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника, инцидент случился на острове Итуруп. Отмечается, что двое мужчин шли к Белым скалам - природной достопримечательности островов. Их путь пролегал по туристическому маршруту.
После нападения хищника оба пострадавших оказались в больнице с травмами. Медведя ищут сотрудники лесничества. Его планируют застрелить. // Фото: unsplash.com / Janko Ferlic