12 ноября 2024, 08:31
Россия

Шесть человек погибли в страшном пожаре в российском регионе

В Ростовской области при тушении огня в жилом доме найдены трупы людей

В Ростовской области при пожаре в жилом доме погибли шесть человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 12 ноября на хуторе Страхов. Площадь пожара в частном доме составила 100 квадратных метров. На пепелище найдены трупы шести человек, все погибшие - совершеннолетние.

В ликвидации возгорания участвовали 11 спасателей и четыре единицы техники. Обстоятельства трагедии предстоит установить специалистам. // Фото: unsplash.com / Quido Jansen

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