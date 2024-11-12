Шесть человек погибли в страшном пожаре в российском регионе

В Ростовской области при пожаре в жилом доме погибли шесть человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 12 ноября на хуторе Страхов. Площадь пожара в частном доме составила 100 квадратных метров. На пепелище найдены трупы шести человек, все погибшие - совершеннолетние.

В ликвидации возгорания участвовали 11 спасателей и четыре единицы техники. Обстоятельства трагедии предстоит установить специалистам. // Фото: unsplash.com / Quido Jansen