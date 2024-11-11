Водку в России назвали в честь президента США

Петербургская компания решила зарегистрировать бренд водки под названием «Трамповка» и подала заявку на патент в профильные органы. На этикетке будет изображен новый президент США, сообщает РИА Новости.

Пока нет точной информации о выходе нового алкогольного напитка на российский рынок. Известно лишь, что на этикетке планируют изобразить силуэт Дональда Трампа с гармонью в руках.

Напомним, что выборы президента США состоялись 5 ноября. Дональд Трамп, потерпевший поражение на выборах в 2020 году, вновь одержал победу. // фото: pexels.com