11 ноября 2024, 21:11
Водку в России назвали в честь президента США
Компания из Петербурга подала заявку на регистрацию водки «Трамповка»
Петербургская компания решила зарегистрировать бренд водки под названием «Трамповка» и подала заявку на патент в профильные органы. На этикетке будет изображен новый президент США, сообщает РИА Новости.
Пока нет точной информации о выходе нового алкогольного напитка на российский рынок. Известно лишь, что на этикетке планируют изобразить силуэт Дональда Трампа с гармонью в руках.
Напомним, что выборы президента США состоялись 5 ноября. Дональд Трамп, потерпевший поражение на выборах в 2020 году, вновь одержал победу. // фото: pexels.com