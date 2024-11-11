Двухлетняя девочка упала в лужу и погибла в российском регионе

В Алтайском крае двухлетняя девочка отправилась на самостоятельную прогулку и погибла. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла в одном из сел края 8 ноября. Маленькая девочка осталась без присмотра взрослых, выбралась с придомовой территории и пошла гулять. Вскоре ребенок упал в большую лужу. Выбраться оттуда самостоятельно малышка не смогла и захлебнулась.

В бессознательном состоянии девочку доставили в больницу. Спасти ее врачам не удалось.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведется следствие. // Фото «Петрозаводск говорит»