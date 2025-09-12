Медицинскому институту ПетрГУ исполнилось 65 лет

«…А годы летят, наши годы, как птицы, летят…» — строки, которые сегодня звучат особенно символично. Медицинскому институту Петрозаводского госуниверситета исполнилось 65 лет. Это праздник всего медицинского сообщества Карелии — уникальная возможность оглянуться назад, вспомнить историю и оценить вклад Мединститута в развитие здравоохранения региона.

Научно-образовательная конференция, посвящённая юбилею института имени профессора А.П. Зильбера, собрала врачей, учёных, специалистов в самых разных областях медицины. Среди участников — ведущие российские учёные и практики, многолетние друзья Мединститута. В том числе, профессор Геннадий Григорьевич Хубулава, главный кардиохирург Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа.

В рамках юбилейных торжеств состоялось открытие Интерактивного музея истории Медицинского института имени профессора А. П. Зильбера. Как это было — в репортаже Светланы Пушкиной, редактора программы «Домашний доктор» на телеканале Ника плюс.