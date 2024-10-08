МЧС предупреждает жителей Карелии об ухудшении погоды

МЧС Карелии информирует об ухудшении погоды в республике. Непогода придет в Карелию в среду, 9 октября.

По данным синоптиков, местами по республике ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра с порывами до 15-18 метров в секунду.

Спасатели советуют жителям Карелии обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, парковать автомобили вдали от деревьев и отложить выход в акватории водоемов. // Фото: unsplash.com / Seth Schwiet