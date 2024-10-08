Фасад школы в карельском городе переделают

Фасад школы в Олонце оказался сделан некачественно. Облицовку переделает, но уже другой подрядчик.

В конце сентября ветер сдул плиты с фасада здания начальной школы №1. Местный житель написал в соцсети, что здание не дождалось окончания второй стадии капитального ремонта и стало просто разлетаться от «внезапно» дунувшего ветра.

В региональном министерстве образования и спорта сообщили, что при проведении ремонтных работ были допущены нарушения, контракт с подрядчиком «Сибирьстройпроект» расторгли. В итоге был заключен новый контракт с фирмой, которая готовила здание основной школы.

Рабочим придется демонтировать плитку и установить ее заново. Сейчас на объекте возводят строительные леса. Работы будут проводить во внеучебное время, сообщил министр Роман Голубев. Ремонт внутри здания школы завершен, учебный процесс продолжается в полном объеме. // фото vk.com/id850549