Дачницу в Карелии из-за соседки обязали спилить березы на участке

Дело о споре между соседями по дачным участкам рассмотрел Костомукшский городской суд. Владелица одного из участков подала жалобу на то, что высокие березы, растущие на соседней территории, затеняют ее участок.

Судебное разбирательство включало проведение строительно-технической экспертизы, которая установила, что деревья посажены с нарушением норм – менее чем в четырех метрах от забора соседнего участка.

Суд пришел к выводу, что при сильном ветре березы могут стать причиной падения других деревьев на строения, людей или линии электропередачи, что представляет угрозу жизни и здоровью. Также столь близкая посадка приводит к обеднению почвы на земельном участке истца.

В результате суд постановил, что владелица участка, где растут березы, обязана спилить и выкорчевать деревья. // фото: pixabay.com