Марки с изображением карельского карьера погасят редким штемпелем

23 января сотрудники Почты России организуют памятную акцию в честь 100-летнего юбилея Карелии. Марки с изображением горного парка «Рускеала» погасят специальным штемпелем.

В рамках мероприятия для гостей комплекса «Рускеала» также будет организован посткроссинг: отправить с места события письма и открытки с оттиском сувенирного штемпеля сможет каждый желающий в день гашения с 13.30 до 14.30, сообщили в карельском правительстве.

Спецгашение почтового блока «100 лет Республики Карелия. Горный парк «Рускеала» пройдет 23 января в Сортавальском районе на территории историко-культурного комплекса «Рускеала».

На сувенирном почтовом блоке (марка на художественно оформленном поле) изображен уникальный памятник - мраморный карьер. На штемпеле первого дня можно увидеть изображение горного мастера - дань памяти промышленной истории парка. Юбилейная почтовая продукция традиционно находит почетное место в коллекции филателистов.

Церемония спецгашения продолжает череду торжественных мероприятий, приуроченных к 100-летию республики, и призвана сохранить в предметах почтовой тематики значимые события, символы и достопримечательности Карелии. В церемонии примут участие руководители органов исполнительной власти республики, представители Почты России.