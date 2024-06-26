26 июня 2024, 07:25
Легкоатлет из Карелии выиграл медаль престижных соревнований
Андрей Лукин успешно выступил в Чебоксарах
Карельский спортсмен Андрей Лукин успешно выступил на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Чебоксарах. Об этом сообщает паблик Центра спортивной подготовки.
В столице Чувашии прошел шестой этап серии «Королева спорта». Наш земляк стал третьим в беге на дистанции 100 метров. Лукин показал результат 10,54 секунды и завоевал бронзу.
Мастер спорта международного класса тренируется у Александра Смирнова и Аниты Сигаревой. // Фото: unsplash.com / Adi Goldstein