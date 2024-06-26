Легкоатлет из Карелии выиграл медаль престижных соревнований

Карельский спортсмен Андрей Лукин успешно выступил на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Чебоксарах. Об этом сообщает паблик Центра спортивной подготовки.

В столице Чувашии прошел шестой этап серии «Королева спорта». Наш земляк стал третьим в беге на дистанции 100 метров. Лукин показал результат 10,54 секунды и завоевал бронзу.

Мастер спорта международного класса тренируется у Александра Смирнова и Аниты Сигаревой. // Фото: unsplash.com / Adi Goldstein