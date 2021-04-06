Кто и зачем идет во власть в Карелии

Первой, как всегда, отличилась ЛДПР. Ее постер заботливо сообщает избирателем адрес приемной партии и информирует о приеме обращений. Вместе со старожилом политических баталий уже отличилась свежая партия под интригующим названием «Новые люди», правда с абсолютно невнятным для нас с вами содержанием.

Этот действительно новый политический проект осенью 20 года получил несколько мест в региональных парламентах регионов России.

Такой относительный успех на региональных выборах дал право выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы России без сбора подписей.

Сегодня в Карелии этот политический проект связывают с именем Владимира Кванина - до недавнего времени малоизвестного владельца нескольких малых предприятий и ИП, занимающихся оборотом мусора и отходов. Правда, пару лет назад, он же стал сопредседателем Общероссийского народного фронта Карелии – главного политического спарринг-партнера «Единой России» в регионе.

О том, как и почему представители экономических систем идут во власть, – в авторской программе Александра Чаженгина «Иначе». (Видео)