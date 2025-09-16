Контейнерная площадка превратилась в факел в Петрозаводске

В Петрозаводске горел мусорный контейнер и площадка для ТКО. Оба огненных ЧП произошли в один день с разницей в несколько часов.

В 17:39 спасателей вызвали на улицу Ригачина. У дома № 44-а контейнерная площадка превратилась в огненный факел. Постройку сильно повредило в результате возгорания и несмотря на старания пожарных.

Ранее на улице Тапиола горел мусорный контейнер. Огонь уничтожил мусор на площади 4 квадратных метра.