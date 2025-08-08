Колыхматова рассказала о планах по запуску новых автобусных маршрутов

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова в эфире проекта «ЦУР объясняет» рассказала о планах городской администрации в сфере общественного транспорта.

Градоначальница напомнила, что на сегодня уже 5 городских автобусных маршрутов работают по регулируемому тарифу, который позволяет добиться качественной работы перевозчиков и дает властям реальные возможности для контроля.

Важна социальная роль общественного транспорта. Мы находимся в диалоге с горожанами, с депутатским корпусом, чтобы понять, что действительно нужно людям. Поэтому в первую очередь мы постарались закрыть новыми маршрутами все отдаленные районы,

– отметила Инна Колыхматова.

15 августа новые автобусы начнут курсировать по еще одному новому маршруту – 18-му, который свяжет Птицефабрику и Соломенное. Его в администрации составили таким образом, чтобы он максимально затрагивал социальные объекты.

По словам Главы города, сейчас перед властями стоит задача продолжить расширение сети маршрутов, работающих по регулируемому тарифу. В этом мэрию поддерживает региональное правительство и Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Следующий новый маршрут может связать Университетский Городок и Кукковку. Сейчас он находится в стадии проработки. «При создании новых маршрутов сотрудники администрации опираются на анализ пассажиропотока и запросы от жителей города», - подчеркнула Колыхматова.

Горожане положительно оценили новые автобусы на маршрутах и отметили работу кондиционеров в салонах, что было особенно важно в летнюю жару, и возможность отслеживать движение транспорта через мобильные приложения.

Мы видим, что за последний год всё больше горожан делают выбор в пользу транспорта нашего муниципального предприятия,

– заключила Инна Колыхматова.

Фото с личной страницы Инны Колыхматовой