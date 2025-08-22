22 августа 2025, 13:43
Количество уроков иностранного языка сократят в российских школах
До двух часов в неделю уменьшат программу изучения иностранных языков для 5-7-х классов
Фото: unsplash / Feliphe Schiarolli
Программу изучения иностранных языков в российских школах могут сократить до двух часов в неделю. Это касается 5-7-х классов, пишет РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минпросвещения.
Отмечается, что объем изучения иностранных языков корректируется для оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени. При этом уточняется, что изучение иностранных языков остается обязательным компонентом учебной программы.
В министерстве добавили, что базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках нового объема часов.