Карелия вошла в топ-5 интересных мест России

С началом отпускного сезона жители страны поделились своим мнением о путешествиях и поездках по России и за рубеж. По результатам исследований "Вебер" сообщил, что треть путешествующих россиян предпочитают поездки по России, 13% – за рубеж, 17% в равной степени предпочитают и то, и другое.

Карелия вошла топ-5 интересных мест, которые хотели бы посетить россияне. Республика стала выбором 30% респондентов. Также в топ вошли Байкал (48%), Алтай (34%), Дальний Восток (32%), Крым и Санкт-Петербург (по 29%).

В пятерке наиболее дорогих локаций россияне назвали Сочи и курорты Краснодарского края (46%), Москву (28%), Дальний Восток (24%), Байкал (22%) и Крым (19%). А вот в список доступных попали города Золотого кольца (18%), Нижний Новгород (15%), Казань (14%), Карелия (10%), Санкт-Петербург, города Сибири и Северный Кавказ (по 9%).

Онлайн-опрос в регионах России проводился 23 мая методом River Sampling.