Карелия – лидер по онкологии среди регионов страны

По итогам 2024 года Республика Карелия заняла первое место в рейтинге российских регионов по выявлению злокачественных новообразований, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России.

Количество впервые заболевших злокачественными новообразованиями в Республике Карелия составило 684 на 100 тысяч жителей. Это самый высокий показатель среди всех регионов.

На втором месте находится Архангельская область с количеством заболевших 655,8, а третье место заняла Брянская область, в которой число впервые заболевших составило 641,7 на 100 тысяч.

Последней в рейтинге стоит Чечня, в которой заболеваемость находится на уровне 167,7 на 100 тысяч населения. Немного выше это значение в Ингушетии — 172. Третью с конца позицию занимает Дагестан с показателем 177,6.