Карелия этим летом переполнена туристами

Карельские отели в августе загружены полностью, туроператоры продают туры на сентябрь, сообщил портал "Интерфакс-Туризм" со слов пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной.

Спрос на Карелию колоссальный, в том числе на вип-обслуживание. Все поехали с начала июля, заняты отели, базы отдыха, частные дома. Гостиницы в августе полностью загружены. У некоторых туроператоров все продано до середины сентября, такого никогда не было, даже в прошлом году,

— рассказала она.

Тюрина отметила, что объекты размещения загружены в первую очередь за счет самостоятельных путешественников, но групповые туры тоже хорошо набираются. Выросла популярность индивидуальных туров для семей и компаний.

Прирост июльских объемов по Карелии составляет 30-40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по броням на август – аналогичная тенденция. Но это все самостоятельные туристы. Отельеры признаются, что уже отказывают турфирмам, им хватает клиентов с Booking.com. Объекты размещения на июль-август подняли цены,

— сказала эксперт.

Тюрина напомнила, что в Карелии открыты для посещения Валаам и Кижи. Соловки также принимают туристов при наличии справки об отсутствии COVID-19. Путешественников рано утром в день заезда отвозят на экспресс-анализ за 1750 рублей, и они готовы идти на эти траты.

"Очень востребованы развлечения. Если в июне туроператоры отправляли на сплавы 300 человек, то в июле – порядка двух тысяч. Также популярны трех-пятидневные походы, особенно в пиковый период с 10 июля по 15 августа. Туристам даже приходится отказывать, поскольку не хватает инструкторов", — заключила эксперт.

