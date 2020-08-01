Ленобласть гордится работающим в ней предприятием «Ягоды Карелии»

Ленинградская область занимает второе место по объему экспорта товаров по СЗФО и 11-е место в России, сообщает газета «Деловой Петербург» на своем сайте.



С гордостью перечисляя статьи экспорта (от торфа до палочек к мороженному), издание целый абзац посвятило предприятию «Ягоды Карелии» зарегистрированному в Ломоносовском районе Ленобласти.

Оно поставляет лесные ягоды и грибы в Финляндию, Швецию, Данию, Италию, Германию, Китай, Израиль, Канаду, США и даже в Австралию. Примечательно, что часть ягод закупается именно в 47-м регионе.

Как отметил управляющий директор компании Александр Самохвалов, многообразию клиентов способствует участие в международных выставках. По словам представителя предприятия, пандемия частично затронула их экспорт, но основные поставки не были приостановлены.

Надо понимать так, что условия работы для бизнеса привлекательнее в соседнем регионе, а вот бренд «Карелия» круче, чем «Ленобласть»?