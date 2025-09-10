Канал о Республике Карелия запустили в мессенджере MAX

Правительство региона расширяет своё присутствие в социальных сетях и запускает канал о Карелии в российском мессенджере MAX. Каждый желающий сможет подписаться на канал «Республика Карелия» по ссылке, чтобы следить за самыми актуальными новостями региона.

Напомним, что MAX – полностью российская разработка – является совершенно бесплатным, приложение работает на любых устройствах – смартфонах и компьютерах. В него также встроена платформа мини-приложений.

Мессенджер разработан дочерней компанией VK – ООО «Коммуникационная платформа» и входит в реестр российского программного обеспечения.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия