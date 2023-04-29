Как Петрозаводск готовился к Первомаю: ткани на флаги хватило!

В советские времена в Петрозаводске на лозунги и флаги к первомайским праздникам уходило до семи километров ткани. После перестройки «одевать» город стали гораздо скромнее. И все же – какой город не хочет принарядиться к торжествам?

Вспомним времена, когда выходить на майскую демонстрацию когда-то было долгом каждого сознательного гражданина. В 90-е годы традиции изменились. Многие уже не чувствовали себя обязанными идти в колонне. «Не собираюсь! Находился за свою жизнь вот так!» - показал мужчина в возрасте себе на горло. А другой мужчина, того же возраста, возразил: «Я, наверное, пойду».

А вот традиция отмывать и украшать город в эти дни осталась. Целыми днями работники комбината благоустройства наводили лоск на Петрозаводск. Центральные улицы и площади украсили более трехсот флагов. И жители были с этим согласны – к любому празднику они хотели видеть свой город чистым и красивым. Правда, любовь некоторых горожан к праздничным атрибутам (и не только) была так велика, что после торжеств, как правило, пропадало до пятидесяти флагов.

Материя на флаги – ходовой товар в преддверии разных торжеств. Причем, если мы говорим про наши карельские магазины тканей, то у нас из колеров пользовался наибольшим спросом – красный, синий, зеленый.

Оказалось, чтобы выразить свои патриотические чувства, горожане заглядывают в магазин «Ткани». Здесь можно было купить российский триколор – 60 рублей за метр. Наш карельский стоил на 10 рублей дешевле. Продавец Лариса Гусева рассказала: «Нам привезли, мы стали торговать. Берут!» Берут обычно стандартный размер – 1 метр 30 сантиметров. Столько требовалось на пошив одного флага.

«Школьники берут карельский, а на предприятия нужно и то, и другое – там оба флага требуется», - пояснила продавщица. Причем, она особо подчеркнула, что в последнее время старшеклассники стали брать материю для декорирования своих жилых помещений. Однако, дальше фантазия не распространялась – одежду такой расцветки никто для себя не шил.

Великих патриотов нашей страны мы, впрочем, помним не за то, имели ли они дома флаг страны или республики. А по их делам! Итак, в Музее Изобразительных искусств Карелии состоялось открытие долгожданной выставки из собрания Третьяковской галереи. Среди произведений русской живописи, которые прибыли к нам, были и работы, которые в 19 веке отбирал и покупал сам основатель галереи – Павел Михайлович Третьяков.

Так что каждый петрозаводский любитель живописи смог полюбоваться произведениями художников, которые писали их в 18, в 19 и в начале 20-го столетия. «46 замечательных работ известных русских художников, о которых мы с вами слышали и знаем, с кем-то мы знакомы по экскурсиям в Третьяковскую галерею, прибыли к нам в Петрозаводск», - сказала на открытии директор музея Наталья Вавилова.

Среди авторов прибывших к нам произведений имена, известные большинству россиян с детства: Серов, Левитан, Айвазовский, Шишкин. В экспозицию включили несколько картин Василия Поленова, молодость которого прошла в Олонецкой губернии. Художник получил образовании в том самом здании, где были выставлены его работы – ведь Музей ИЗО располагается в здании мужской гимназии. Приехавшая на открытие выставки Лидия Ромашкова, заместитель генерального директора Третьяковки, обратила особое внимание зрителей на несколько произведений, которые приобрел в свое время сам Павел Третьяков. Это, например, портрет Репина работы Крамского. Или картина Журавлева «Перед венцом». Она зачитала фразы из завещания Третьякова: «Положить начало общественного, всем доступного музэума, хранилища изящных искусств, принесущего многим пользу, всем – удовольствие».

По мнению Лидии Ромашковой, в процитированных ею строках сформулирована основополагающая идея работы любого музея. Будь то гигант, которым является Третьяковская галерея, или небольшое по сравнению с ней собрание. Например – наш музей ИЗО.

Таким было 29 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.