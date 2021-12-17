Из-за неисправной розетки в Карелии загорелся жилой дом

За истекшие сутки на территории республики был зарегистрирован всего один пожар. Он случился в Олонецком районе.

Сообщение о том, что в селе Нурмойла произошел пожар в 2-х квартирном одноэтажном деревянном жилом доме, на пульт Единой службы -01 района поступило вчера в 13 часов 46 минут.

По тревоге на место происшествия выехали пожарные из Олонца и поселка Ильинский.

Не прошло и пяти минут, как первые спасатели уже были на месте происшествия и быстро справились с огнем, не дав ему распространить по всему деревянному строению.

В результате пожара в квартире огнем была повреждена стена и розетка на площади половина квадратного метра.

По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Среди приоритетных версий - неисправность электрической розетки.

Всего же с начала года на территории республики произошло 1543 пожара, что на семь процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. // Фото: welovepainting.com