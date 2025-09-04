Хомяк с бешенством покусал ребенка

Покупка домашнего питомца в зоомагазине обернулась неприятными последствиями.

В Воронежской области семья приобрела нового питомца, принесла в квартиру многоэтажки, но хомяк сбежал из клетки и какое-то время находился на свободе. О произошедшем рассказало издание РИА «Воронеж».

В конце августа хомяк укусил школьницу за палец и умер через несколько дней. 2 сентября родители отвели девочку к врачу, а труп хомяка отправили на экспертизу, которая подтвердила у него бешенство. Предположительно, питомец мог заразиться, когда находился на свободе.

Теперь школьница проходит курс вакцинации. А в доме, где находился хомяк, и на близлежащих улицах установили карантинную зону.