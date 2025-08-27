27 августа 2025, 06:30
Холодно и сыро будет сегодня в Карелии
Не выше 15 градусов прогреется воздух в республике в среду
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня, 27 августа, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Умеренный дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +11,+13°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов умеренный дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +10,+15°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +7+10, пасмурно, дождь.
В Сегеже +8+11, пасмурно, дождь.
В Сортавале +9+14, пасмурно, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.