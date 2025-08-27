Грузовые вагоны сошли с железнодорожных путей

В Липецкой области два грузовых вагона сошли с железнодорожных путей. Сумма нанесенного ущерба составила более одного миллиона рублей, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте следкома России.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Телегино. Предварительная причина схода вагонов - несоблюдение правильности установки стрелочных переводов.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Собственнику инфраструктуры железнодорожного пути и грузовых вагонов начали возмещать причененный ущерб.