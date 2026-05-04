Годы ожиданий потребуются жителям Карелии, чтобы зарабатывать прилично

Эксперты проанализировали зарплаты и предположили, сколько времени потребуется, чтобы в регионах половина работников получала зарплату более 200 тысяч рублей.

Оказалось, что быстрее всего такие доходы будут получать в Ямало-Ненецком автономном округе – через 5 лет 7 месяцев, Чукотке – 5 лет и 8 месяцев, Татарстане – 6 лет и 2 месяца.

В Карелии для достижения медианной зарплаты выше 200 тысяч рублей потребуется более 11 лет (11 лет и 2 месяца). Наш регион расположился между Крымом и Астраханской областью на 75 месте. Для сравнения в Ингушетии половина населения сможет получать 200 тысяч и более через – 22 года и 1 месяц, в Чечне – через 19 лет и 1 месяц.

По информации РИА Новости, в начале 2026 года половина работников получала менее 65,6 тысячи рублей в месяц за вычетом НДФЛ. А сумма в 200 тысяч рублей стала для многих работающих граждан психологической границей достойного заработка.