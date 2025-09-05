Глава Карелии встретился с Мэром Москвы

4 сентября Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с Мэром Москвы Сергеем Собяниным. Центральными темами обсуждения стали возможности для взаимовыгодного сотрудничества между нашей республикой и столицей России.

Правительства Карелии и Москвы имеют давние дружественные связи. В 2014 году между ними было заключено Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а в мае 2021 года Программа сотрудничества на 2021-2025 годы по его реализации. Теперь Артур Парфенчиков и Сергей Собянин договорились об актуализации подписанного ранее соглашения. Конкретные мероприятия и перспективные направления взаимодействия закрепят в Плане по его реализации на 2026-2030 годы.

Обсудили Артур Парфенчиков и Сергей Собянин реализацию первого межрегионального офсетного контракта между Москвой и Карелией на поставку щебня, подписанного в 2023 году. Его сумма составила более 61 млрд рублей. В этом году на Ситозерском карьере в Кондопожском районе республики заработал завод группы компаний «БИОЭН». Предприятие в ближайшие 10 лет будет поставлять щебень из гранита и габбро-диабаза различных фракций в столицу. Это обеспечит город качественными строительными материалами, а республику стабильными и крупными поступлениями в региональный бюджет.

Поставки щебня уже начались, с октября начнём поставлять бордюрный камень и плитку. Одновременно строим два завода по производству радиального и углового бордюра с запуском в феврале 2026-го. Таким образом, в следующем году для нужд дорожного строительства Москва будет получать всю строительную линейку из Карелии,

– отметил Артур Парфенчиков.

Также Глава Карелии и Мэр Москвы обсудили возможность установки карельских уличных тренажеров при комплексной застройке и благоустройстве, в т.ч. в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Речь о продукции МВ Barbell, которая пользуется широкой популярностью как в России, так и за ее пределами. Компания производит профессиональное уличное спортивное оборудование уже более 30 лет и поставляет в десятки стран по всему миру.

К примеру, 70 наших тренажёров уже стоят в новом спортивном кластере в парке Котловка на юго-западе Москвы и, насколько я знаю, этот спортзал под открытым небом пользуется популярностью,

– поделился Артур Парфенчиков.

Ещё одной темой встречи стало возможное применение пожарных роботов инженерного центра «ЭФЭР» для обеспечения безопасности на объектах российской столицы. В настоящее время передовые технологии карельской компании используют для защиты важнейших объектов как в нашей стране, так и за рубежом. Специалисты инженерного центра удостоены премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за разработку и широкое внедрение интеллектуальных комплексов автоматического пожаротушения промышленных и топливно-энергетических объектов. Новизна технических решений компании подтверждена многочисленными дипломами, наградами и патентами, в т.ч. международными.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия