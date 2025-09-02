Глава Карелии проверил благоустройство набережной в поселке Куркиеки

Артур Парфенчиков назвал проект эффективным примером частно-государственного партнерства.

Мы видим, как на средства федерального и регионального бюджетов, а также предприятия «Кала Ранта» преобразилась набережная и поселок в целом. Благодаря участию Карелии в федеральной программе, а также выбору общественности и помощи местного предпринимателя построено великолепное место для отдыха. Это фактор дальнейшего развития территории,

– сказал руководитель региона.

Один из руководителей «Кала Ранты» Тимур Газимагомедов сообщил, что предприятие продолжит благоустройство:

Мы обустроим зону для размещения кемпинга, причала. Будет продолжена прогулочная зона набережной.

Напомним, в 2025 году в рамках федерального проекта комплексного развития сельских территорий на территории Карелии в разных стадиях реализации находятся 10 проектов по благоустройству общественных пространств на территории шести муниципальных образований.

Добавим, «Кала Ранта», форелеводческое хозяйство, расположенное в п. Куркиеки, с 2008 года активно участвует в социальной жизни поселка. В 2021 году за счет спонсорской помощи «Кала-Ранта» введены в эксплуатацию очистные сооружения Куркиекской средней образовательной школы. В 2022 году компанией проведено благоустройство территории детского сада и продолжено финансирование капитальной модернизации здания школы и прилегающей территории. В 2022 году в п. Куркиеки открыли памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Предприятие оказывает помощь участникам СВО и членам их семей.

